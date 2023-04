WEER. In Bredene bewolkte ochtend

Exclusieve wagen van stranduit­ba­ter Jan (44) gestolen uit parkeerga­ra­ge in Maastricht: “Zo’n auto valt op en kan niet zomaar verdwijnen”

Stranduitbater Jan D’hondt (44) zag afgelopen weekend zijn exclusieve Volkswagen Amarok Shadow Edition - kostprijs 60.000 euro - gestolen worden uit een parkeergarage in het Nederlandse Maastricht. Een fikse tegenvaller, want niet alleen was Jan eraan gehecht, hij heeft het voertuig ook nodig voor de opbouw van zijn strandbar Belmondo Beach in Wenduine. Of hij zijn wagen snel terugziet? “De Nederlandse politie wou niks doen”, aldus Jan.