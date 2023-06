WEER. In Bredene bewolkte ochtend

Vijf chefs geven hun geheimen prijs in aanloop naar culinair festival ‘Ostendaise’: “Geef die onbekende Noordzee­vis ook eens een kans”

Lekkerbekken moeten dit weekend in Oostende zijn, waar het culinaire festival ‘Ostendaise — North sea food fest’ plaatsvindt. Vijf Oostendse chefs vertellen in aanloop daarnaar welk gerecht ze serveren en waarom we vaker voor een minder bekende Noordzeevis, zoals zeebarbeel of pieterman, moeten kiezen in de keuken. We kunnen alvast één tip van de sluier lichten: “’t Is van lek mijn liptje”, zoals ze in Oostende zeggen. Lees dit artikel niet op een lege maag, want die begint spontaan te knorren. We hebben jullie gewaarschuwd.