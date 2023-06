WEER. In Bredene bewolkt weer vanochtend

Oppositie wil dat alternatie­ve inplanting van reddingshe­li­kop­ters onderzocht wordt: “Absurd om zo'n zware helikop­ters vlak naast woonwijk te plaatsen”

De federale regering zou zich binnenkort buigen over de verhuis van de NH90 helikopterbasis naar Oostende. Vooruit Oostende moedigt de komst van de helikopters aan, maar is ongerust over de mogelijke inplanting vlak naast de huizen in Raversijde. De oppositiepartij dringt er bij het stadsbestuur op aan om nu al bij Defensie te vragen dat andere mogelijke locaties op de luchthaven onderzocht worden.