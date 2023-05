WEER. Heldere ochtend in Bredene

"Ik ga je vermoorden!": dertiger die voor dood van Oostendse weduwe in cel zit, bedreigde eerder al buschauf­feur

Een van de verdachten van de moord op Marleen V.L. (64) uit Oostende heeft eerder ook al een buschauffeur met de dood bedreigd. “Hij riep dat hij me zou vermoorden en bespuwde me”, vertelde de man in de Brugse rechtbank. Wat hij toen nog niet wist, is dat Elvir S. (33) enkele maanden later mogelijk betrokken is bij de moord op een weduwe. Enig schuldinzicht lijkt de Macedoniër alvast niet te hebben, zo bleek dinsdag in de rechtszaal.