WEER. Helder weer in Bredene vanochtend

Zilverrock is terug en viert 25ste editie met gevuld programma

Na twee jaar afwezigheid komt er eindelijk een nieuwe editie van Zilverrock. De activiteit op maandagmiddag is een begrip in Oostende. Heel wat senioren kijken traditiegetrouw uit naar een ontspannende middag in het Kursaal. Blue Sky Concerts voorziet een mooi programma met centraal opnieuw de bekende Oostendse figuren Pulle & Tjeppen.