WEER. Gedeeltelijk bewolkte ochtend in Bredene

10 keer House of Cards aan de Noordzee: van ‘Je moe nie lachen wi, Cindy’ tot spraakma­kend onderzoek in Knok­ke-Heist

Een politieke bom op barsten in Knokke-Heist. Huiszoeking in het stadhuis van Blankenberge en een proces rond machtsmisbruik, jaloezie en politieke afrekeningen in De Haan. Wie woensdag de politieke actualiteit aan onze kust volgde, waande zich even in de bejubelde Netflix-reeks House Of Cards over machtsmisbruik in het Witte Huis. Wordt het politieke spel dan veel harder gespeeld langs de zeedijk tussen De Panne en Knokke-Heist? Voor deze 10 dossiers hoefden we niet eens ver terug in de tijd. “Belangenvermenging? Much ado about nothing.”