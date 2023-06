Wat te doen in Bredene tijdens de zomer van 2023: 10 onmisbare tips voor het hele gezin

Je kan je deze zomer in Bredene laten onderdompelen in de sfeer van Thailand tijdens ‘I love Thailand’ en ook het wilde westen komt terug tot leven in deze badplaats tijdens de Wild West Days. Of neem je liever deel aan het Belgisch Kampioenschap Zandkastelen bouwen met het ganse gezin? De zomer van Bredene zit bomvol leuke evenementen en activiteiten voor jong en oud. We serveren 10 tips voor een onvergetelijke tijd in de kustgemeente.