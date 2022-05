Wat kan Bredene doen voor het klimaat? Doe mee aan enquête

Oudenburg Krijg hulp bij het invullen van je belasting­aan­gif­te

Op donderdag 2 juni kan je in LDC Biezenbilk terecht voor hulp bij het invullen van je belastingaangifte. “Het is niet voor iedereen even evident om een belastingaangifte zelf in te vullen. Daarom organiseren we een zitdag voor inwoners die hulp of advies nodig hebben” zegt schepen van Financiën Tahira Malik (Vooruit).

23 mei