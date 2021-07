"Waren de spacecake en cannabisolie niet te zwaar?": moeder die zichzelf “moderne heks" noemt krijgt jaar cel omdat ze drugs kocht voor haar 15-jarige dochter

REEKS. Volks kamperen, maar ook flaneren langs exclusieve winkels: met de mobilhome op pad in Knokke

7 juli Het lijkt een ‘stijlbreuk’, om met de ‘volkse’ camper te gaan kamperen en even verderop te shoppen in de duurste boetiek van de Lippenslaan. Maar niets is minder waar: Knokke is zo divers dat je er zelfs met de mobilhome niet uit de toon valt. En niets is leuker dan bij valavond te aperitieven in een beachbar, niet? Het laatste deel van deze reeks: hoe campervriendelijk is Knokke?