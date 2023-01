Walen krijgen 20 maanden cel voor inbraken in vakantiehuisjes: “Er was geen plaats in de nachtopvang, dus kwamen ze naar de kust”

De feiten vonden in de tweede helft van februari 2022 plaats. Na enkele inbraken in stacaravans herkende de uitbaatster van de Bredense camping S.D. (22) uit Bergen. De Waal had immers al enkele keren rondgedwaald op het campingterrein. Zijn vingerafdrukken werden ook aangetroffen in één van de opengebroken caravans. Eind maart kon S.D. worden opgepakt in Wallonië. Hij gaf volgens het parket toe dat hij de inbraken had gepleegd met B.D. (20) uit Charleroi. S.D. verklaarde dat zijn grootmoeder een huisje had op camping Zeewind II. Toen de nachtopvang in Charleroi volzet bleek, was hij naar eigen zeggen afgezakt naar de kust met zijn vriend.