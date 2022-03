Wackerbout-kaarters spelen voortaan in lokaal dienstencentrum

Bredene “Da’s pas brak”: ‘cool’ bord aan skatepark vraagt jongeren om overlast te beperken

Aan het skatepark in Bredene is een nieuw bord geplaatst, opgesteld in de stijl en met het taalgebruik van de jongeren. “Zo willen we hen ervan bewust maken dat overlast zoals zwerfvuil, graffiti, luide muziek… niet kan”, zegt schepen van Jeugd Daisy Hoste.

