Vrouw verliest controle over stuur en gaat overkop: 36-jarige bestuurster raakt lichtgewond en blaast positief

Gistel Gistel opent officieel zijn stadsomlo­pen

Gistel opende officieel zijn stads- en wijkomlopen. De Gistelse joggingclub en joggingteam De Olifant uit Oostende kwamen ze als eersten inlopen. In samenwerking met Sport Vlaanderen ontwikkelde de stad permanent bewegwijzerde stads- en wijkomlopen in en rond de stadskern. Meer dan 15 kilometer aan bewegwijzerde parcours is zichtbaar geworden in het straatbeeld. Met deze realisatie wil de stad sporten dichtbij huis stimuleren.

30 juni