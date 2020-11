Vrouw (50) kritiek na hevige brand in woning: twee honden overleven vlammenzee niet

Het vuur ontstond omstreeks 17.30 uur in een alleenstaande woning. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het dak. De hulpdiensten stelden alles in het werk om de schade te beperken, maar de fikse wind maakte de bluswerken extra moeilijk. Ze konden dan ook niet verhinderen dat de woning bijna volledig uitbrandde. Aanvankelijk kon de 50-jarige bewoonster nog zelfstandig het brandende huis verlaten. Ze kreeg de nodige opvang van een getuige, maar haar toestand ging achteruit. Niet alleen liep ze brandwonden op, maar ze ademde ook heel wat rook in. In het ziekenhuis bleek dat haar toestand levensbedreigend was.