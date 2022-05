Vrijwilligers helpen opnieuw bij invullen van belastingaangifte

Oostende Dominique sluit na 46 jaar de deuren van bekende meubelzaak Top Center

Meubelzaak Top Center stopt in september en is begonnen aan een uitverkoop. Het bedrijf bestaat al 46 jaar en is bekend in de ruime regio. Zaakvoerder Dominique Dulst (56) is de derde generatie die de zaak uitbaat. Hij heeft geen opvolging en besloot zijn zaak te verkopen. “Ik heb hier een mooie tijd beleefd”

5 mei