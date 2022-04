Volksjury samengesteld voor assisenproces tegen man die z'n moeder begroef in de duinen en haar pensioen bleef opstrijken

Bredene/Oostende ASSISEN. Frank (50) begroef zijn moeder (79) in de duinen en bleef daarna haar pensioen opstrijken. Maar vermoordde hij haar ook?

Is Bredenaar Frank Pauwels (50) schuldig aan oudermoord? Over die vraag buigt het hof van assisen in Brugge zich dit voorjaar. Dat hij het lichaam van zijn moeder Solange Hennaert (79) begroef in de duinen en vervolgens minstens twee jaar lang haar pensioen bleef opstrijken, is zeker. Wat minder duidelijk is: was haar dood een ongeluk, zoals Pauwels zelf beweert? Of was er meer aan de hand?

8 februari