Volgende week asfalteringswerken in Kapelstraat

Deze werken zorgen ervoor dat er geen doorgaand verkeer mogelijk is in dit gedeelte van de Kapelstraat. Voor het verkeer is er een omleiding. Verkeer komende uit De Haan richting Oostende kan omrijden via de Brusselstraat. Verkeer komende uit Oostende richting De Haan rijdt best om via Zeelaan/Koninklijke Baan/Koerslaan (of via Koninklijke Baan, vervolgens afrijden parking ‘Shopping duinen’). Plaatselijk verkeer is steeds mogelijk en ook de handelszaken in deze zone blijven bereikbaar.