“Vlaamse regering maakt het zij-instromers onnodig moeilijk in het onderwijs”: Vooruit vindt dat verplichte taaltest voor absurde situaties zorgt

Zo zal gemeente­huis van De Haan er straks uitzien na de restaura­tie

De restauratie van het gemeentehuis in De Haan loopt vlot. De achterzijde van het gebouw is grotendeels afgewerkt, waardoor de nieuwe look van het gemeentehuis al goed zichtbaar wordt. Nu is de voorkant van het gebouw aan de beurt. Ook de Belvedèretoren op het dak wordt binnenkort onder handen genomen.