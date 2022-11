Vlaams Belang voert actie tegen asielcentrum in Bredene bij start van gemeenteraad

In een gezamenlijke brief van het gemeentebestuur van Bredene en het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) werd aangekondigd dat begin november opnieuw een tijdelijk asielcentrum in Bredene zou geopend worden. De asielopvang is gevestigd in Horizon, een vakantieverblijf voor jongeren dat voornamelijk gebruikt wordt door scholen voor zeeklassen.