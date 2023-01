Vlaams Belang Bredene schenkt 1.052 euro aan vzw De Plume

“Meer dan 600.000 Vlamingen leven nu in armoede. Dat is een beschamend, maar ook alarmerend hoog cijfer. De federale en Vlaamse overheid schieten tekort, maar ook het Bredense gemeentebestuur kan meer doen, bijvoorbeeld door verenigingen die zich inzetten tegen kansarmoede zoals VZW De Plume sterker te ondersteunen. Want ook de armoedecijfers in Bredene zijn in stijgende lijn. Zo leeft 12,9 procent van de Bredense kinderen in armoede en ontvangt 42,5 procent van de schoolgaande kinderen een schooltoeslag. Volgens ons moet je deze armoede aanpakken door kinderen alle kansen te geven om zich te ontwikkelen en te ontplooien, zodat ze uit de armoede kunnen komen. Dit kan bijvoorbeeld door het invoeren van onderwijscheques of het aanbieden van zogenaamde gevulde boekentassen. Maar ook het ondersteunen van buitenschoolse activiteiten, zoals deze die VZW De Plume organiseert, is een must”, zegt ondervoorzitter Patrick Vanparys.