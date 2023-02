Vind de vakantiejob van je leven op de jobstudentenbeurs in MEC Staf Versluys

De jobstudentenbeurs, georganiseerd door Jeugddienst Bredene, is de laatste jaren uitgegroeid tot een vaste waarde voor jongeren die graag een centje willen bijverdienen. Op de beurs zijn verschillende werkgevers aanwezig waar je meteen mee in gesprek kunt gaan. Ook de gemeente is nog op zoek naar jobstudenten en zal dan ook een eigen stand hebben. Zo vind je snel de job die bij de past en kan je zonder zorgen op reis gaan of festivaltickets kopen. Kom langs op zaterdag 11 maart tussen 11 en 15 uur in Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys in Bredene.