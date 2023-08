Vermist jongetje (9) met beperking teruggevonden: “Liep tot in centrum De Haan”

KIJK. De hulpdiensten waren met man en macht op zoek naar hem, mét helikopter

De ouders van het jongetje - een gezin uit Duitsland - sloegen in de loop van de namiddag alarm toen ze hun zoontje van 9 jaar kwijt waren. Al snel schakelden de redders de hulp in van de politie. Daarop werd met man en macht gezocht en werd ook de procedure drenkeling opgestart. “Een zoektocht met onze eigen politiedrone leverde niks op”, vertelde commissaris Dennis Goes daarover. Daarna werd ook op het water gezocht en vloog een helikopter over de kustlijn. Het betrof een Duitstalig jongetje met een beperking. Uiteindelijk werd hij teruggevonden in het centrum van De Haan. Hij is ondertussen herenigd met zijn familie.