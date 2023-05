Veldstraat krijgt vanaf volgende week nieuw wegdek

HUIZEN­JACHT. Op zoek naar een herenhuis in Oostende: “Vergeleken met andere kustplaat­sen is het hier nog betaalbaar”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Vandaag: op zoek naar een herenhuis in Oostende. Veel van de prachtige belle-époquepanden werden de voorbije decennia afgebroken. Gelukkig zijn er nog enkele mooie stukken bewaard gebleven die doen herinneren aan de gloriejaren van de stad. “Er is vaak nog wat werk aan, maar je krijgt er een ruime woning voor in de plaats in een leuke buurt.”