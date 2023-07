Veel volk op Dunegatfeesten... maar jammer genoeg ook regenbuien

Pieter, Alois en Kris vallen Belgisch record toogzitten aan: “53 uur op onze kruk... Dan beperk je het aantal pintjes best”

In café Teas en Bees, in het centrum van Gistel, proberen Kris Osaer, Alois Gevaert en Pieter Vanhencxthoven minstens 53 uur aan de toog te zitten. Als hen dat lukt, breken ze meteen het Belgisch record. Het begon — hoe kan het ook anders? — als een grap, maar intussen is het trio vastberaden om door te zetten. Mét steun van tal van sympathisanten. “En als het lukt, zetten we alle drie dezelfde tattoo!”