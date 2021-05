Van Ranst heeft begrip voor scherpe coronamaatregelen in Bredene: “Versoepelingen betekenen niet het einde van de pandemie”

BredeneOmdat nu al in vier Bredense scholen coronabesmettingen zijn vastgesteld, neemt het gemeentebestuur drastische maatregelen die woensdag ingaan. Sport- en jeugdverenigingen moeten minstens een week hun werking stilleggen en onder meer het zwembad gaat dicht. Viroloog Marc Van Ranst gaat akkoord. “Wellicht zijn er aanwijzingen dat besmette leerlingen via de sportclub in contact komen met leeftijdsgenoten.”

De vrije basisschool Dorpslinde nam eerder al de beslissing om tot en met vrijdag 7 mei te sluiten, omdat heel wat besmettingen werden vastgesteld. De vestiging van gemeenschapsonderwijs De Zandlopertjes aan het Centrumplein heeft dan weer de kleuterafdeling tot en met vrijdag 14 mei gesloten omwille van een corona-uitbraak. “Maar we vernemen dat ook in twee andere scholen beperkte geïsoleerde gevallen van besmettingen onder kinderen zijn vastgesteld”, zegt eerste schepen Erwin Feys. Het gaat om één besmette leerling in de Europaschool en één in de Don Boscoschool.

Met een stijging van 60 procent, waarvan 43 procent in de bevolkingsgroep van jongeren tot 20 jaar, is het aantal positieve coronagevallen het voorbije weekend in Bredene fors gegroeid. Het gemeentebestuur wil tijdig ingrijpen om het aantal besmettingen bij jongeren niet helemaal te laten escaleren. Vanaf woensdag 5 mei en tot en met woensdag 12 mei worden daarom enkele maatregelen genomen. Zo wordt aan alle sport- en jeugdverenigingen gevraagd om hun werking op te schorten. Het sportcentrum, zwembad, de kunstacademie en het gemeenschapscentrum worden gesloten. De buitenschoolse kinderopvang (BKO) blijft wel geopend. Ouders wordt evenwel afgeraden om hun kinderen naar de BKO te brengen. Alleen als het echt niet anders kan, kunnen de kinderen gebruik maken van de gemeentelijke kinderopvang. Het gemeentebestuur roept dan ook op: “Hou de kinderen zoveel mogelijk thuis”.

Met de ingrepen wil de gemeente vooral de vicieuze cirkel doorbreken. “We zien dat er vooral besmettingen zijn bij kinderen in de lagere school en willen vermijden dat deze via verenigingen doorgegeven worden. We hebben daarom aan alle clubs gevraagd om één week geen training of activiteit te geven zodat er een afkoelingsperiode is. In de praktijk zagen we ook dat veel mensen de regels van een quarantaine niet volgen en kinderen alsnog naar de vrijetijdsactiviteiten sturen. Op die manier kom je in een vicieuze cirkel terecht waarbij het virus blijft rondgaan. We zien immers dat de positief geteste personen een hoge virale lading tonen (veel virusdeeltjes hebben en dus ook besmettelijker zijn, red.)”, vertelt preventieadviseur Philippe Peeters. Er zijn geen gevolgen voor de geplande heropening van de horeca nu zaterdag. “Omdat het vooral om een stijging onder kinderen gaat, zien we geen risico voor de opening van de terrassen.”

Viroloog Marc Van Ranst begrijpt de maatregel van de gemeente Bredene. “Ik ben niet op de hoogte van deze concrete situatie, maar er zullen waarschijnlijk aanwijzingen zijn dat besmette leerlingen via de sportclub in contact komen met leeftijdsgenoten."

De viroloog benadrukt ook dat de pandemie nog altijd woedt. “Het is niet omdat er versoepelingen zijn, dat dit het einde is van de pandemie. Kinderen die nu een week of langer thuis moeten blijven, worden bovendien beter niet door grootouders opgevangen, ook al zijn die al gevaccineerd. De vraag is immers ook of die grootouders al een tweede spuitje hebben gekregen en volledig gevaccineerd zijn. We moeten nog ervaring opdoen in hoeverre mensen beschermd zijn.”

