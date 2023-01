Twintiger riskeert alsnog 15 maanden effectief voor inbraken op camping

Samen met een kompaan uit Oostende brak T.B. tussen februari en april 2020 vier keer binnen in een leegstaande caravan. “Ze gebruikten de nutsvoorzieningen en lieten de caravans in smerige omstandigheden achter”, vertelde de procureur op het proces tegen beide mannen. T.B. en C.L. stonden al gekend bij het gerecht. Samen pleegden ze onder meer al inbreuken op de coronamaatregelen. Op het moment van de inbraken zouden ze dakloos zijn geweest.

De rechtbank besloot T.B. en C.L. in 2021 nog een kans te geven om zich te herpakken en legde hen voorwaardelijke celstraffen van 15 maanden op. Vrijdagmorgen bleek T.B. zich helemaal niet aan z’n voorwaarden te hebben gehouden. “Hij was helemaal onbereikbaar”, sprak procureur Jochen van Aalst. Hij vroeg de rechter om de voorwaarden van de Bredenaar in te trekken. “Hij heeft genoeg kansen gekregen”, klonk het. Vonnis op 3 februari.