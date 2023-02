Twintiger krijgt jaar cel voor inbraken in petanqueclub, hotels en school

Een hotel in Blankenberge kreeg op 28 december 2019 ongewenst bezoek. Op camerabeelden was te zien hoe de inbreker de kassa openbrak. Kort nadien keerde hij nog eens terug om het klein geld op te halen. Onderzoek wees snel uit dat het om T.B. (21) uit Bredene ging. De twintiger bekende meteen dat hij achter de inbraak zat. Volgens het parket sloeg hij ook twee keer toe bij de Brugse petanqueclub. Samen met een minderjarige drong hij hun lokaal binnen, om er vervolgens eten en drank te nuttigen en enkele gordijntjes in brand te steken. Eerder had hij al eens een adapter en fles drank gestolen uit het materiaalhok van de petanqueclub.

Vuurwapens

T.B. kon verder gelinkt worden aan een inbraak in basisschool Paalbos in Assebroek. Daar maakte hij een kluis met 750 euro buit en een geldkoffertje. In een woning in Oostkamp stalen hij en een minderjarige op 18 januari 2020 dan weer twee handvuurwapens. De wapens werden nadien teruggevonden op een ligbed in de tuin. Volgens het parket kwam T.B. ook in aanmerking voor een diefstal van geld in Hostel 28 in Brugge en het achterhouden van een identiteitskaart van een man. T.B. zou de naam van het slachtoffer hebben opgegeven, toen hij werd betrapt op zwartrijden op de trein.

Intrafamiliaal geweld

Het parket wees op het zware strafblad van de twintiger. In november 2021 kreeg T.B. nog 15 maanden voorwaardelijk voor vier inbraken op camping Costa in Bredene. Vorige week vroeg het parket aan de rechter om die voorwaarden in te trekken. Toch vroeg de verdediging in het nieuwe dossier om rekening te houden met het vonnis en geen bijkomende straf meer op te leggen. “Mijn cliënt heeft sinds mei 2021 een appartement en nieuwe vriendin”, stelde meester Didier Scheldeman. “Sindsdien pleegde hij geen feiten meer.” De procureur merkte wel fijntjes op dat T.B. op 9 december opnieuw gearresteerd werd voor intrafamiliaal geweld.

Toch besliste de rechter om de Bredenaar nog een kans te geven. Het tijdverloop sinds de feiten speelde bij het nemen van die beslissing een rol. Hij hield rekening met het vonnis rond de inbraken op camping Costa en legde T.B. bijkomend een jaar cel met uitstel op. Aan de slachtoffers moet hij in totaal zo’n 1.100 euro betalen.

