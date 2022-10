Tour Elentrik is uitgebreid met twee nieuwe kunstwerken

Ettelgem/Roksem Bloedge­vers Ettelgem verhuizen tijdelijk naar Roksem

De vriendenkring Bloedgevers Ettelgem verhuizen tijdelijk van de Sint-Eligiuszaal in Ettelgem naar het Dorpshuis in Roksem. “De zaal in Ettelgem voldeed niet langer aan de strenge normen om bloed te kunnen inzamelen, vandaar dat er voor een tijdelijke optie werd gezorgd in afwachting van het nieuwe dorpshuis in Ettelgem”, zegt schepen van Welzijn Romina Vanhooren (Open Vld).

26 oktober