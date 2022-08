Toon je kunnen tijdens Bredene’s got talent

Oostende Horecazaak op zeedijk gesloten na controle FAVV: “Sinds mei werden we al vijf keer gecontro­leerd. Telkens kregen we een positief rapport behalve vrijdag”

Horecazaak La Croisette op de Albert I-promenade in Oostende is sinds gisteren vrijdag gesloten na een controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het is niet de eerste keer dat die zaak tegen de lamp loopt. Zaakvoerder Maxence voelt zich geviseerd.

28 augustus