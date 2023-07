The Village komt terug in het Dorp

Man (40) nog steeds in levensge­vaar na steekpar­tij in Oostende, dader op de vlucht

De 40-jarige man uit Nieuwpoort die maandag het slachtoffer werd van een steekpartij in Oostende, verkeert nog altijd in levensgevaar. Dat bevestigt het parket. De dader is ondertussen nog steeds op de vlucht. Wel wordt de rol onderzocht van een 57-jarige man, die kort na de feiten kon opgepakt worden.