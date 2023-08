Tot 119 keer meer PFAS in bloed dan toegestaan: milieu­groep Climaxi trekt aan alarmbel na verontrus­ten­de cijfers

Op vijf plaatsen in Vlaanderen waarvan bekend is dat de grond er door PFAS vervuild is, heeft driekwart van de inwoners (veel) te hoge waarden in hun bloed. Dat blijkt uit bloedstalen die milieuvereniging Climaxi liet uitvoeren. De meest verontrustende cijfers werden in Ronse en Kruisem genoteerd. “We weten pas sinds kort dat PFAS al in heel lage concentratie invloed heeft op ons immuunsysteem”, zegt professor Jacob de Boer. “Daar moeten we ons echt zorgen over maken.”