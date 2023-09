Rotary Club Oostende startte 100 jaar geleden als eerste in België. “James Ensor was een trots lid”

Rotary Oostende is de oudste, of zo horen ze hier liever, de eerste Rotary Club in België. Ze vieren al hun 100ste verjaardag tijdens een feestweekend op16 en 17 september. Ze mochten ooit Baron James Ensor tot hun leden rekenen, maar ook nu nog zijn er 43 leden. De serviceclub haalde in al die tijd ontzettend veel geld op door onder meer activiteiten te organiseren. De centen gaan naar goede doelen die de steun goed kunnen gebruiken.