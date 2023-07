Vloggers in rubberboot­je trekken vol goede moed in zee in Oostende, maar dat loopt af op een sisser...

Twee vloggers die zaterdagochtend in alle vroegte met een rubberbootje de zee opgingen in Oostende om een filmpje te maken, zijn van een kale reis teruggekeerd. De Fransman en Luxemburger raakten niet verder dan hun middel in het water ... en werden plots geconfronteerd met de opgetrommelde hulpdiensten.