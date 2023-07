Stralend zonnig weer in Bredene vandaag

Politie blikt tevreden terug op Ostend Beach: “Incidenten waren op één hand te tellen”

Muziekfestival Ostend Beach is één van de topevenementen in Oostende. Met zowat 20.000 festivalbezoekers was het zowel op als naast het evenemententerrein erg druk. Al blikt de politie tevreden terug. “Het aantal incidenten viel op één hand te tellen, ook het aantal vaststellingen op drugsbezit lag lager dan vorig jaar”, weet korpschef Philip Caestecker, die wijst op de prima samenwerking met de festivalorganisatoren.