Start van rioleringswerken in Verenigingstraat en gedeelte Toekomststraat

In een eerste fase wordt het wegdek opgebroken. “Daarna wordt er gestart met de aanleg van nieuwe rioleringen. De rioleringen in de Verenigingstraat worden aangelegd vanaf het kruispunt met de Sportstraat richting de Polderstraat. Daarna volgen de werken aan de riolering in het gedeelte Toekomststraat vanaf Verenigingstraat tot aan de Kruisnetstraat”, zegt schepen van openbare werken Erwin Feys. Vanaf half mei tot eind juni worden de boordstenen met de fundering van het nieuwe voetpad aangelegd, gevolgd door de aanleg van de nieuwe voetpaden. Als de weersomstandigheden het toelaten is het de bedoeling dat de onderlaag in asfalt van het wegdek in deze zone is aangelegd tegen het bouwverlof (half juli). Na het bouwverlof start de fase in de Spuikomlaan, Toekomststraat (gedeelte tussen Spuikomlaan en Kruisnetstraat) en de Kruisnetstraat.