Sportcentrum vanaf dinsdag bereikbaar via Polderstraat

Bredene Veertiger riskeert 37 maanden cel voor drugsver­koop: "Een echte draaideur­cri­mi­neel met al 35 veroorde­lin­gen op z'n strafblad”

Een 46-jarige man uit Bredene riskeert 37 maanden cel voor de verkoop van een waslijst aan drugs. Voor Mario V. is het niet de eerste keer dat hij in aanraking komt met het gerecht. Volgens het parket liep de man in het verleden al liefst 35 veroordelingen op.

14 april