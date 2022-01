Schooldirecteur in nauwe schoentjes in Bredene: seksafspraakjes met tieners op hotel, onderzoek naar verspreiding kinderporno

Oostende Bewoner betrapt dief in woonkamer, die vlucht met laptop en bankkaart

In een huis in de Euphrosina Beernaertstraat in Oostende heeft de bewoner donderdagmorgen een dief in zijn woonkamer betrapt. Die ging ervandoor met een laptop en een bankkaart. De dief is voorlopig spoorloos.

13:49