Schooldirecteur die seksdates met tienerjongens filmde, weet niet wie andere mannen waren

Oostende Inbreker gooit raam van taverne Koekoek aan diggelen met riooldeks­el

Iemand heeft maandagnacht proberen in te breken in de bekende taverne Koekoek in de Langestraat in Oostende. Robin Blomme, zoon van de uitbater, werd gewekt uit zijn slaap door glasgerinkel. De inbreker had een riooldeksel door een klein raampje gegooid.

11 januari