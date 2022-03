Schepen organiseert eerste Darts- Kampioenschap van Bredene

Nieuwpoort/Oostende Wielertoe­ris­ten vinden gewonde vale gier: “Zo goed als zeker neergescho­ten en extreem uitzonder­lijk”

Een wel heel opvallende gast in het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Oostende. Een vale gier is meer dan waarschijnlijk neergeschoten en daarna door enkele wielertoeristen op een veld in Ramskapelle aangetroffen. “Dit is volgens mij nog nooit eerder in België gebeurd”, stelt Claude Velter, directeur van het opvangcentrum.

11 maart