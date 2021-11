Rolstoel houdt Jaan (19) en papa Mario (45) niet tegen om sportieve dromen waar te maken: “Deze bijzondere uitdaging heeft onze band nóg sterker gemaakt”

Jaan Peene vertrekt op 22 november met de Belgische delegatie naar het Spaanse Sevilla voor het Europees kampioenschap boccia. Dit is een paralympische miksport, verwant aan petanque. Doel van het spel is om je eigen rode of blauwe ballen dichter bij de witte doelbal te plaatsen dan de tegenstander. Jaan is al 9 jaar bezig met boccia, waarvan 7 jaar in competitie. “Als je het ziet, lijkt boccia niet meteen de meest aantrekkelijke sport. Maar eens je aan het spelen bent, merk je wel degelijk de nodige spanning. Veel mensen maken de fout dat het gewoon met een balletje gooien is, maar je moet al drie ballen op voorhand weten wat je zal doen.”