RESTOTIP. Wu-Shi Rolls & Bowls, de nieuwe sensatie in Bredene

Bredene Op bezoek op de Horeca­beurs, dé plaats om de nieuwste horeca­trends te ontdekken van de vleeskro­ket van Dierendon­ck tot een nieuwe oplossing om afval te verwerken

De horecabeurs in Bredene kon na een jaar eindelijk opnieuw doorgaan in het MEC Staf Versluys en daar zijn zowel standhouders als bezoekers heel blij mee. Standhouders zijn blij dat ze hun klanten opnieuw kunnen ontmoeten en kunnen tonen wat ze allemaal te bieden hebben. Voor de uitbaters van horecazaken is dit het moment om nieuwe trends te zien, voelen en proeven. “Onze vleeskroketten kan je niet verkopen via een foto, je moet het proeven", zegt ook Marc Gombert van Mestdagh uit Veurne.

26 april