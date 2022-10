RESTOTIP. Wu-shi in Bredene: “We houden van sushi... Maar op deze heerlijke manier hebben we die nog nooit gegeten”

Oudenburg Café Parlé gaat in gesprek met alle inwoners op 24 oktober

Op maandag 24 oktober nodigt het stadsbestuur alle inwoners uit voor de jaarlijkse Café Parlé voor de ganse stad. “Nadat we in maart in alle deelgemeenten een Café Parlé organiseerden, brengen we alle inwoners naar goede gewoonte in oktober samen om in gesprek te treden”, aldus burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

17 oktober