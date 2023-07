Oudenburg­se studenten deze zomer opnieuw welkom in kerk van Roksem om te studeren

De Oudenburgse studenten zijn opnieuw welkom in de Sint-Michielskerk van Roksem om in alle rust en stilte te studeren voor hun herexamens. “Onze bloklocatie is beschikbaar vanaf maandag 31 juli”, zegt schepen van Jeugd Romina Vanhooren (Open Vld).