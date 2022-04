Project K is terug om leerlingen aan te moedigen om met de fiets naar school te komen

“Met ‘Project K’ wil het gemeentebestuur de Bredense scholieren sensibiliseren om tijdens de maand mei met de fiets te voet naar school te gaan”, zegt schepen van milieu Kelly Spillier. Het project staat dit jaar ook in het teken van de solidariteit: wie écht niet te voet of met de fiets de verplaatsing kan maken, kan immers beroep doen op een vriendje uit de klas of de school om stickers te sparen op de spaarkaart in de klas. “Het gemeentebestuur moedigt jongeren op deze manier aan om zich in te zetten voor het klimaat en maakt hen bewust van deze problematiek. In elke klas hangt een stickeraffiche waarop de leerlingen stickers kunnen kleven wanneer ze te voet of met de fiets naar school komen. Elk leerling moet 10 stickers op één maand verzamelen en kan zo een ticket verdienen voor een groot feest op het einde van het schooljaar”, verduidelijkt schepen Kelly Spillier.