Proefproject rond statiegeld ziet 80 procent van blikjes en flessen teruggebracht worden: “Nu is het de beurt aan de Vlaamse overheid”

Burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) is heel tevreden over het proefproject. “We hebben hiermee bewezen dat het statiegeldsysteem werkt. De Proper Strandlopers hebben tijdens de doorlooptijd van het proefproject twee bewuste opruimacties gehouden en hebben tijdens beide acties geen enkele statiegeldverpakking in het zwerfvuil gevonden. Dat toont dus aan dat het systeem werkt. Helaas nemen mensen niet alleen flessen en blikjes met een statiegeldsticker mee naar het strand waardoor die wel nog op het strand weggegooid worden en blijven leggen. Zolang statiegeld niet algemeen wordt ingevoerd, zal het dus niet lukken om het zwerfvuilcijfer te doen dalen.”