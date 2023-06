Proces ingeleid tegen schooldirecteur "met onberispelijke staat van dienst": man staat terecht voor zedenfeiten op twintigtal minderjarigen

Philip D. kwam vorig jaar in opspraak. Speurders vielen binnen in de woning van de man en troffen op z’n computer flink wat bezwarend materiaal aan. Volgens het parket konden op basis van de beelden een twintigtal minderjarigen geïdentificeerd worden. Hoewel de schooldirecteur een vrouw en twee kinderen had, sprak hij geregeld af met hen af. Meestal gebeurde dat in de woning van een 63-jarige man in De Haan, maar ook op het strand vonden afspraakjes plaats. De twee oudere mannen had er, al dan niet tegen betaling, seks met jongemannen. Ze filmden de seksdates ook stiekem, om de beelden nadien naar anderen door te sturen.