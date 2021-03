Politie arresteert dieven die auto’s kunnen openen met elektronisch apparaat: “Gloednieuwe wagen stond op oprit, sleutels lagen binnen”

BredeneIn Bredene heeft de politie woensdagnacht rond 4.30 uur twee dieven gearresteerd die gebruik maken van elektronische apparatuur om geparkeerde wagens te openen. Ze werden op heterdaad betrapt tijdens een auto-inbraak in de Oude Kreekweg en zouden die nacht al zeven keer hebben toegeslagen. De recherche was al bezig met een onderzoek, want ook in de nacht van 22 op 23 februari viseerden ze minstens elf geparkeerde auto’s in Bredene. “Voor de derde keer bestolen in 14 maanden tijd”, zucht slachtoffer Jeroen Anseeuw.