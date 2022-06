Ploviefeesten zorgen voor leuke middag op het Plovieplein

Oostende Oostendse luchthaven gaat drukste dag tegemoet sinds aanslagen in 2016: “2.100 passagiers meer dan normaal”

De Oostendse luchthaven heeft er al een drukke ochtend opzitten. Er vertrekken vandaag 15 vluchten van TUI vanuit de regionale luchthaven, dat zijn er 12 meer dan normaal. Het gaat in totaal om 2.650 passagiers, of 2.100 meer dan er gepland waren. TUI voorzag 15 extra medewerkers om alles in goede banen te leiden.

