Plannen voor uitbreiding stadsrandbos Bredene

Julie ontwikkelt 'Klets­pot' om gesprek op gang te brengen tussen bewoners woonzorg­cen­trum

Veel eindproeven van studenten blijven na hun stage in de kast liggen, maar dat is bij Julie Verfaille niet het geval. De studente toegepaste psychologie aan Howest uit Gullegem ontwikkelde een tool om senioren met elkaar te laten praten. Woonzorgcentrum de Boarebreker is enthousiast en wil de ‘Kletspot’ in alle woonkamers ter beschikking stellen.