Pedofiel (79) fotografeert spelende kinderen op strand, maar ziet geen enkel probleem: “Dat is nu eenmaal mijn geaardheid”

Oostende DOK Design Oostende bouwt verder aan zaak op de Oosteroe­ver

Twee jaar geleden opende DOK Design Oostende een bijkomende vestiging in de Oosteroever in Oostende. In die korte periode kon het DOK-team zijn uitgestippeld groeiparcours al snel waarmaken waardoor het nu beslist heeft om het pand op de Hendrik Baelskaai 8 aan te kopen.

28 december