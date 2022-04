Oud-schooldirecteur Erwin (68) overleden na verkeersongeval met fiets: “Hij had zo'n groot hart. Altijd zette mijn man zich in voor anderen”

Oostende/Bredene“Erwin zette hem altijd in voor anderen. Wat is er gebeurd? Dat wil ik heel graag weten. Ik mis mijn man zó hard.” Micheline Cordier verloor afgelopen weekend haar echtgenoot bij een dramatisch verkeersongeval in Oostende. Ex-schooldirecteur Erwin Batsleer (68), een bekend figuur in Bredene, werd op zijn fiets aangereden door een wagen en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Dat gebeurde toen hij op de terugweg was van zijn vrijwilligerswerk. De verslagenheid bij zijn familie en vrienden is groot.